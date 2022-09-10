Минфин США назвал неприемлемым то, что дела нефтяной отрасли РФ идут лучше, чем до санкций

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что дела в российской нефтяной отрасли сейчас обстоят лучше, чем до начала специальной военной операции (СВО) на Украине и последовавших санкций Запада в отношении Москвы, для США и их союзников это неприемлемо. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после начала СВО Вашингтон и его союзники ввели против РФ санкции, преследуя при этом две основные цели: «лишить» Москву доходов, необходимых для ведения спецоперации, а также «подорвать способность РФ вести войну в будущем».

Адеймо подчеркнул, что существует одна составляющая экономики РФ, дела которой обстоят значительно лучше, чем до начала СВО – нефтяная промышленность.

«Летом 2022 года РФ могла экспортировать энергоресурсы по цене в 60% выше, чем в 2021 году. Это более чем компенсировало снижение объемов экспорта», — отметил чиновник.

Он добавил, что для Штатов это неприемлемая ситуация, как и для союзников США и жителей Украины.

Ранее Адейемо заявил, что режим потолка цен на нефть из РФ будет предполагать ответственность для компаний, скрывающих происхождение и цену закупленной нефти.