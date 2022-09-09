В ФРГ заявили, что многие соседние страны не хотят помогать с поставками газа в случае ЧС

Большинство граничащих с Германией государств не хотят заключать с Берлином договор о взаимных поставках газа в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области энергоснабжения. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на отчет Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ для комитета по вопросам энергетики и климата бундестага.

Отмечается, что к настоящему времени Германия заключила такие соглашения лишь с Данией и Австрией.

«Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша, напротив, уклоняются от конструктивных переговоров и заключения с нами двусторонних соглашений о солидарности», — говорится в документе.

Ранее заместитель председателя оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман заявил, что Германию ждет оползневая рецессия, из-за которой массово пострадают предприятия и рабочие места.

До этого Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что еврозона может столкнуться с рецессией из-за рекордных цен на газ. Он также предположил, что грядущая зима может стать «одной из самых худших в истории» Европы.