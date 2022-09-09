В Германии испугались появления оползневой рецессии

Германию ждет оползневая рецессия, из-за которой массово пострадают предприятия и рабочие места. Такое мнение высказал заместитель председателя оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман, передает РИА «Новости».

«Я убежден, что нам предстоит оползневая рецессия, которая погребет массу компаний и рабочих мест. Эта рецессия будет далеко за пределами того, что мы видели до сих пор во время пандемии коронавируса», — сказал политик.

Он считает, что Германии предстоит столкнуться с драматической ситуацией, а именно, — она не в силах будет сдерживать инфляцию.

Линнеман уверен, что предпринимаемых меры для предотвращения жесткой инфляции недостаточно. Политик рассказал, как ему позвонил пекарь и сообщил, что в августе прошлого года за 400 тысяч киловатт электричества заплатил €65 тысяч, а в 2022 году ему за тот же объем пришел счет на более чем €200 тысяч.

«Можно ему, конечно, сказать: если будешь меньше расходовать, то мы возместим убытки. Но для среднего предпринимательства нужно больше поддержки», — заявил Линнеман.

Ранее Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что еврозона может столкнуться с рецессией из-за рекордных цен на газ. Он также предположил, что грядущая зима может стать «одной из самых худших в истории» Европы.