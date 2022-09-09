Замглавы МИД РФ Руденко заявил, что зерновая сделка реализуется не так, как планировалось

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам в пятницу, что зерновая сделка реализуется не так, как было запланировано. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Руденко, дальнейшее выполнение сделки будет зависеть от реализации соглашений.

«Мы смотрим на то, как она [сделка. — «Газета.Ru»] реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН <...> Вторая часть сделки, а именно экспорт российских зерновых и удобрений, к сожалению, по-прежнему сталкиваются с трудностями», — рассказал Руденко.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной зерновой сделки. В своей речи Захарова вспомнила слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об отсутствии угрозы голода в Африке. Захарова отметила, что, по мнению Борреля, «имеются лишь некоторые проблемы, вызванные действиями России на Украине», но не санкциями Евросоюза.