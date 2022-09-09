Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Биологи показали, что «прыгающий» ген участвует в развитии лейкемии и защищает от... 13:37
В Ростовской области нашли мертвой пропавшую школьницу 13:36
В Северной Ирландии собака вернулась к хозяевам спустя год после пропажи 13:34
Глава Пентагона Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией 13:34
В корейском термоядерном реакторе смогли 20 секунд удержать плазму в 100... 13:33
Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и несут «тысячные потери» 13:33
Поместье Елизаветы II появилось на сайте аренды жилья Airbnb 13:32
Прокуратура направит в суд дело в отношении активистов «Стопхам», подравшихся со... 13:31
Украина могла получить артснаряды из Пакистана «обходным путем» 13:31
В Москве полицейский залез в окно квартиры, чтобы спасти 2-летнего мальчика 13:31

Замглавы МИД РФ Руденко заявил, что зерновая сделка реализуется не так, как планировалось

close
100%
Nina Lyashonok/AP

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам в пятницу, что зерновая сделка реализуется не так, как было запланировано. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Руденко, дальнейшее выполнение сделки будет зависеть от реализации соглашений.

«Мы смотрим на то, как она [сделка. — «Газета.Ru»] реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН <...> Вторая часть сделки, а именно экспорт российских зерновых и удобрений, к сожалению, по-прежнему сталкиваются с трудностями», — рассказал Руденко.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной зерновой сделки. В своей речи Захарова вспомнила слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об отсутствии угрозы голода в Африке. Захарова отметила, что, по мнению Борреля, «имеются лишь некоторые проблемы, вызванные действиями России на Украине», но не санкциями Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть