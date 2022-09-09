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FT: ряд стран ЕС опасается прекращения поставок в случае ограничения цен на российский газ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) опасаются, что Москва в случае введения потолка цен на российский газ может полностью прекратить его поставки. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По информации FT, не менее 10 стран ЕС выступили за введение ограничений для всех поставщиков газа.

Власти этих стран считают, что введение потолка цен на газ только для России «может разозлить Москву».

Как отмечает издание, такого мнения придерживаются, в частности, Греция, Италия и Польша.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что установление предлагаемого Европейской комиссией потолка цен на российский газ приведет к незамедлительному прекращению поставок газа из России в Европу.

7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России.

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