Президент России Владимир Путин разрешил попавшим под санкции банкам выполнять валютные обязательства в рублях, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых [иностранными государствами введены санкции], и клиентами, являющимися юридическими лицами, признаются исполнением надлежащим образом, если [они] исполнены в рублях в сумме, эквивалентно стоимости обязательств в иностранной валюте», — сообщается в указе.

Ранее сообщалось, что текущие темпы роста потребительских цен в России в предстоящие месяцы вырастут с поправкой на сезонность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Банка России «О чем говорят тренды».

Регулятор связывает повышение с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса из-за смягчения условий выдачи кредитов и снижения склонности к сбережению.