Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Актер Эспозито из «Во все тяжкие» заявил, что хотел бы сняться в спин-оффе... 20:41
Скончалась королева Великобритании Елизавета II 20:34
Банк России изменил правила выдачи наличных с валютных счетов физических лиц 20:32
ФФККР будет настаивать на карантине для каждого фигуриста, меняющего гражданство 20:31
В Орле погрузчик уронил бордюрный камень на крышу автомобиля 20:30
Власти Харьковской области рекомендовали жителям покинуть районы боев 20:28
Стоимость iPhone 12 mini в России опустилась почти до 40 тысяч рублей 20:27
Оператор рассказал, что российский природный газ вновь поступает в Латвию 20:23
Ученые разработали «беспилотный» микроскоп, способный отмечать интересные зоны 20:22
В Челябинской области 14-летняя девочка погибла, сорвавшись с 50-метровой скалы 20:22

Путин разрешил попавшим под санкции банкам выполнять валютные обязательства в рублях

close
100%
Global Look Press

Президент России Владимир Путин разрешил попавшим под санкции банкам выполнять валютные обязательства в рублях, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых [иностранными государствами введены санкции], и клиентами, являющимися юридическими лицами, признаются исполнением надлежащим образом, если [они] исполнены в рублях в сумме, эквивалентно стоимости обязательств в иностранной валюте», — сообщается в указе.

Ранее сообщалось, что текущие темпы роста потребительских цен в России в предстоящие месяцы вырастут с поправкой на сезонность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Банка России «О чем говорят тренды».

Регулятор связывает повышение с постепенным исчерпанием эффекта переноса от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса из-за смягчения условий выдачи кредитов и снижения склонности к сбережению.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть