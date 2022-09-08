Хуснуллин: трасса М-12 свяжет Россию с КНДР, Монголией и Китаем

Трасса М-12 свяжет Россию с рядом стран, в числе которых КНДР, Монголия и Китай. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Выходы везде с этой трассы на азиатские рынки, на восток, мы смотрим. У нас несколько выходов на Казахстан, несколько выходов на Монголию и несколько прямых выходов на Китай с выходом на Корейскую (Народно-Демократическую) Республику через Владивосток», — сказал вице-премьер.

Во второй половине августа Хуснуллин заявил, что правительство России решило выделить в 2022 году 410 млрд руб. на строительство платной автомагистрали М-12 между Москвой и Екатеринбургом и обхода Твери в составе М-11.

В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство выделит еще 50 млрд руб. на ускорение работ по строительству платной трассы М-12.

Ранее 8 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение на первом участке федеральной трассы М-12 «Москва – Казань» в Московской области.