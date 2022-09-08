Турция в августе установила абсолютный рекорд по экспорту товаров в Россию

В августе 2022 года Турция резко нарастила объемы экспорта товаров и продукции в Россию, установив рекорд за всю историю республики по этому показателю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров страны.

«В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил 738 миллионов 527 тысяч долларов США», — говорится в заявлении Ассамблеи экспортеров Турции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели увеличились на 87,2%. Это произошло во многом из-за международных санкций против России, в результате которых страна начала искать альтернативных поставщиков для замещения западной продукции.

2 сентября газета «Ведомости» сообщила, что импорт автозапчастей в Россию за летом вырос на 20-40% год к году. По некоторым категориям число поставок увеличилось на 50–100%. При этом Турция вошла в число ведущих поставщиков подобной продукции в Россию. Кроме Анкары важными экспортерами для Москвы стали Китай, Южная Корея и Вьетнам.