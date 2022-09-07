ФАС: цена бензина в РФ в 2022 году будет стабильной даже с учетом корректировки демпфера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что динамика стоимости бензина по итогам текущего года будет находиться в пределах или ниже инфляции даже с учетом корректировки топливного демпфера с сентября, заявил заместитель главы ФАС Виталий Королев.

Чиновник указал в комментарии ТАСС: «Сейчас, в первые дни сентября, ситуация стабильная. С учетом того, что до этого цена топлива в рознице долго стояла на месте и была существенно меньше инфляции, то по итогам года накопленным эффектом она также будет на уровне или ниже уровня инфляции».

Сейчас российский топливный рынок регулируется и демпфирующим механизмом. В случае, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. Тогда как в обратном случае компании перечисляют часть прибыли в госбюджет.

Ранее сообщалось, что в США запасы нефти снизились на 3,33 млн баррелей за неделю. В конце июля глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявила, что администрация США не собирается продавать нефть из своего стратегического резерва после истечения установленного в марте срока в полгода, который установил президент Джо Байден.

31 августа агентство Bloomberg написало, что цена на нефть переживает худшее падение с 2020 года на фоне роста ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в США.