Стоимость нефти Brent опустилась ниже $88 впервые с 1 февраля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года опускалась ниже $88 за баррель впервые с 1 февраля 2022 года, передает ТАССданные лондонской биржи ICE.

На 21:26 мск нефть Brent теряла 5,29%, опустившись до $87,92 за баррель. Затем она ускорила падение и оказалась на уровне $87,88 за баррель, снижение таким образом составило 5,33%.

В то же время фьючерс нефти WTI с поставкой в октябре 2022 года дешевел до $81,8 за баррель (на 5,85%).

Ранее сообщалось, что стоимость нефти Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с 3 февраля.

2 сентября министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести лимит цен на нефть из России: с 5 декабря 2022 года для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

По оценке американского экономиста Анаса Альхаджи, потолок цен на нефть из России дорого обойдется Западу. Как пишет The Financial Times, «ценовой потолок» на нефть из России может привести к «безумию» на рынках.