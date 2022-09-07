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Польский Центробанк повысил базовую ставку до самого высокого за 20 лет уровня

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский Совет по денежно-кредитной политике, который является органом Народного банка Польши, поднял базовую процентную ставку в стране до 6,75%. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба польского Центробанка на своем сайте.

В последний раз базовая процентная ставка в республике находились на этом уровне на рубеже 2002 и 2003 годов.

Регулятор повышает процентные ставки уже 11-й раз подряд. С октября 2021 года базовую ставку увеличили с 0,1% до 6,75%. Этот показатель влияет на то, по какой ставке население будут кредитовать кредитные организации.

Также Банк Польши повысил ломбардную ставку до 7,25%, а депозитную ставку — до 6,25%.

В августе пресс-служба Главного статистического управления Польши (GUS) сообщила, что инфляция в республике во втором квартале 2022 года обогнала рост заработных плат впервые за 10 лет.

На этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал в интервью Польскому радио, что правительство планирует ввести механизмы регулирования цен на электроэнергию для разных категорий потребителей.

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