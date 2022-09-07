Греф заявил о невозможности достижения полного технологического суверенитета

Полного технологического суверенитета сейчас невозможно достичь и еще никто в мире этого не сделал. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Важно понимать, что мы вкладываем в это понятие, потому что полного технологического суверенитета достичь невозможно, его нет ни у одной страны мира. Я не думаю, что такой полный технологический суверенитет есть в целях у нас», — отметил Греф.

По его словам, по основным элементам современных технологий технологический суверенитет все-таки необходим. Поэтому российское правительство сейчас активно занимается этим вопросом.

Он добавил, что сейчас у Сбера есть все основные технологии, которые им созданы, в том числе и в сфере кибербезопасности. В этом плане Сбер самодостаточен, где почти никак не изменились показатели по доступности сервисов.

В конце августа в рамках просветительского марафона Российского общества «Знание» Греф отметил семь ключевых технологий будущего: искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, web 3.0, виртуальная и дополненная реальность (AR/VR), квантовые вычисления и биотехнологии. Президент банка подчеркнул, что Сбер как технологический лидер уделяет огромное внимание развитию этих технологий, так как они кардинально повышают эффективность всех сфер жизни.