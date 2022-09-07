Глава РСПП Шохин заявил, что России не нужно выходить из Всемирной торговой организации

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что России не следует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). По его мнению, наоборот, РФ нужно восстановить некоторые ее институты — например, организацию по разрешению споров. Об этом Шохин рассказал по ходу выступления на сессии Восточного экономического форума «Большое Евразийское партнерство: пути экономического развития», передает РИА «Новости».

«Конечно, выходить из нее не надо, сейчас голоса такие раздаются в Государственной думе, а, наоборот, надо восстановить некоторые институты ВТО. В частности, уже много лет не действует организация по разрешению споров ВТО, она блокируется американцами», — считает он.

По мнению Шохина, в рамках организации по разрешению споров ВТО, можно было бы разрешить многие вопросы, например, в области климата и энергетики.

Ранее бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции Китая И Сяочжунь заявил, что затягивание конфликта на Украине усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире. Это спровоцирует глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году.