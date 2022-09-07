Некоторые российские банки начали процесс перехода с долларов на юани

Часть российских банков начали или уже готовятся выдавать кредиты корпоративным клиентам в юанях, постепенно замещая доллар в своих кредитных портфелях. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на сообщения представителей банков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Часть российских банков уже сообщили о запуске кредитования юрлиц в китайских юанях, так как на него есть большой спрос. Некоторые же участники рынка пообещали, что начнут выдавать кредиты в валютах «дружественных стран» до конца 2022 года. При этом кредиты будут выдаваться по рыночным ставкам, которые будут сопоставимы с кредитами в долларах или евро.

Представители банков посчитали, что спрос на кредитование в юанях вырос из-за изменения структуры выручки у экспортеров. При этом в НКР указали, что валютный портфель в банках снижается уже пять месяцев подряд и на июль 2022 года составлял $150 млрд. В ближайшие годы он будет замещен юанем до эквивалента$ 50-80 млрд.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что кредиты в юанях заинтересуют компаниям-экспортерам из России и СНГ, а также тем, кто закупает продукцию в Китае. При этом число банков, предлагающих такие кредиты, будет только расти, в частности за счет крупных игроков. Однако это будет стимулировать менять линейки своих продуктов и других участников рынка.

6 сентября председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев заявил, что резервы России следует хранить не в зарубежных валютах, включая китайские юани, а в более стабильных ресурсах — «земле и кирпичах».