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Депутат Кучеренко: Украина не накопит запланированный объем газа на зиму, не хватает трети

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Украинский депутат Алексей Кучеренко заявил, что Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах. По его словам, недостает трети: 6,7 млрд из 19 млрд кубометров. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Кучеренко рассказал, что принял участие в заседании штаба кабмина страны по подготовке к новому отопительному сезону.

«Газа в хранилищах — 13,34 млрд кубов. Угля на складах — 1,9 млн тонн. Плановые задания по газу — 19 млрд кубов — вообще никак», — отметил он в соцсетях.

Депутат выразил мнение, что озвученная цифра изначально была «мыльным пузырем». Кучеренко назвал оценки коллег о 15,5 млрд кубов газа к 1 ноября назвал «фантазиями». По его мнению, максимумом является 14,5 млрд.

Кучеренко также заявил о невозможности импорта газа до конца 2022 года из-за «космических» цен на топливо. Положение с запасами каменного угля депутат оценивает более позитивно: плановые 2,6 млн тонн, по его мнению, реалистичная оценка.

Кроме того, депутат указал, что при отключении Запорожской атомной электростанции от украинских сетей профицит вырабатываемой электроэнергии исчезнет, но вместо него Украина столкнется с дефицитом энергии.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Стере заявил, что страна направит Украине около €205 млн на закупку газа. Деньги отправят через Европейский банк реконструкции и развития.

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