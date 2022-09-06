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Сенатор Климов: Россия не видит необходимости в обновлении договора по зерновому коридору

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», заместитель председателя комиссии генерального совета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, член Совета Федерации России Андрей Климов заявил, что Москва не видит какой-либо необходимости в обновлении договора по зерновому коридору для вывоза сельхозпродукции. Об этом сенатор сказал на встрече с представителями российских и турецких СМИ в российском посольстве в Анкаре, передает ТАСС.

«Мы должны быть уверены в том, что там нет запрещенных грузов. Турция решила выступить посредником, чтобы был общий международный контроль. Эта работа идет. А тот, кто продает этот груз и покупает его, это их внутренняя история», — отметил он.

При этом Климов отметил, что РФ «никогда не блокировала перевозку грузов украинскими судами», назвав это мифом.

«Наши специалисты объясняют всему миру, что грузы, которые декларировали Киев и Вашингтон, идут не на те цели. Они обманывают мир, когда говорят, что это помощь голодным. Препятствий с нашей стороны нет, а правда есть», — подчеркнул политик.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны не выполняют обещания по исключению санкций против России в рамках реализации меморандума с ООН по доступу сельхозпродукции на мировые рынки.

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