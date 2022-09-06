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В ДФО запустили свыше 20 проектов по выращиванию овощей защищенного грунта

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На Дальнем Востоке в разной стадии реализации находятся более 20 проектов по выращиванию овощей защищенного грунта, которые доказали свою востребованность в регионе, сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин в ходе сессии «Сельское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь» в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, проекты демонстрируют финансовую устойчивость, то есть бизнес получает возврат своих инвестиций, что является критически важным показателем.

«Мы считаем, что по овощам, в частности, по закрытому грунту, Дальний Восток неплохо уже себя показывает. Самое главное, что не останавливается на достигнутом», — отметил замглавы Минсельхоза.

Андрей Разин полагает, что в Дальневосточном федеральном округе есть неплохие перспективы по наращиванию объемов производства картофеля. Он пояснил, что в рамках нового федерального проекта по развитию овощеводства и картофелеводства, который планируется запустить в следующем году, для региона заложены амбициозные цели.

«Мы планируем, что это позволит нам серьезно увеличить производство овощей. Если по защищенному грунту мы говорим о цифрах кратных, то по картофелю это горизонт, который позволит нам в целом выровнять уровень самообеспеченности региона в соответствии с общероссийскими показателями», — сказал Разин.

Он также напомнил, что в ДФО выращивается достаточно прибыльная и ориентированная на экспорт соя. «Соответственно, мы видим, что в целом по объему производства сырья регион неплохо себя чувствует. Отдельно можно говорить о создании новых сортов. Уверен, что это позволит наращивать объемы производства и отвечать на те климатические вызовы, которые существуют не только на Дальнем Востоке», — резюмировал замминистра.

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