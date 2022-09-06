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В Сербии молоко исчезло с полок магазинов

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Depositphotos

Секретарь Объединения сельского хозяйства и переработки при Торгово-промышленной палате Сербии Ненад Будимирович сообщил, что крупные торговые сети страны столкнулись с дефицитом свежего и пастеризованного молока. Об этом он рассказал в эфире сербского телеканала Kurir.

По словам Будимировича, год назад Сербия располагала большими объемами запасов и производства молока, однако его недостаток, который наблюдается в стране уже третью неделю, спровоцировал изменения на рынке.

«Если уменьшено производство молока на фермах, тогда и поставки молока меньше. Этот дисбаланс не нов — сейчас повысился спрос на молоко, но нет достаточного производства, чтобы покрыть его», — рассказал Будимирович.

Он добавил, что стабилизация ситуации с молоком произойдет в течение двух-трех недель.

В марте газета Financial Times спрогнозировала резкое повышение цен на молоко во всем мире из-за нарушенных логистических цепочек после начала СВО на Украине.

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