В британском шоу «Этим утром» начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию

В британском телешоу This Morning («Этим утром») в сегменте с розыгрышами призов «Колесо фортуны» стали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Об этом сообщает Edinburgh Live.

В публикации отмечается, что в эпизоде шоу от 5 сентября в качестве призов были предложены тысяча фунтов стерлингов и оплата счетов за электроэнергию за четыре месяца в течение зимы.

Ранее стало известно, что шесть из десяти предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию.

До этого колумнист газеты The Telegraph Аллистер Хит отметил, что Британия из-за недальновидной политики в сфере энергетики рискует оказаться в тяжелой экономической ситуации.

Накануне мэр Лондона Садик Хан заявил, что повышение максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% может привести жителей Великобритании к национальной катастрофе.

Согласно данным британского энергорегулятора Ofgem, новая максимальная допустимая сумма счетов за энергию с 1 октября 2022 года составит до £3549 в год.

26 августа журналисты Daily Mail спрогнозировали топливную бедность 8,5 млн домохозяйств в Великобритании. Ее причиной станет стремительное повышение цен на энергоресурсы британским управлением по рынкам газа и электроэнергии Ofgem. В результате рост стоимости жизни не позволит четверти населения страны оплатить счета этой зимой.