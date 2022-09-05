В Германии предупредили потребителей о возможном требовании сократить потребление газа

Федеральное сетевое агентство Германии предупредило, что от частных домохозяйств могут потребовать сокращения потребления газа в случае нехватки топлива. Об этом сообщает РИА «Новости».

Регулятор объяснил, что потребителей в стране делят на «защищенных» и «не защищенных» в случае проблем с газом в стране. В первую категорию входят частные домохозяйства, снабжающие их операторы районных тепловых станций, а также учебные заведения (детские сады, школы и университеты), медицинские учреждения, полиция, пожарные, тюрьмы и ряд других. Всех их могут при необходимости обязать сократить потребление, так как «защищенные потребители не пользуются абсолютной защитой».

«Федеральное сетевое агентство не исключает того, что в ситуации нехватки газа оно не выпустит указания для защищенных потребителей о сокращении закупки газа», — объяснили в ведомстве, добавляя, что сокращение не означает запрет на закупки газа.

Отмечается, что отопительный сезон в Германии должен начаться 1 октября.

Издание Der Spiegel ранее сообщало, что Минэкономики ФРГ по итогам проведенного стресс-теста пришло к выводу, что две АЭС страны можно вопреки первоначальным планам оставить в резерве до апреля 2023 года, но использовать их следует лишь в случае напряженной ситуации в области энергоснабжения.