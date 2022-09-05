Вице-премьер РФ Новак: ОПЕК+ продолжит и дальше мониторить рынок

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил после заседания альянса, что ОПЕК+ продолжит мониторить рынок, в том числе и из-за обсуждения странами G7 введения ценового предела на российскую нефть. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Далее будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке. Потому что очень много неопределенностей, в том числе неопределенности, связанные с добычей в странах, не входящих в соглашение, заявлениями отдельных лидеров G7 и рассматриваемые вопросы, касающиеся установления предельной цены на приобретение российской нефти», — заявил Новак.

Вице-премьер добавил, что ОПЕК+ будет встречаться ежемесячно, чтобы выработать «наиболее рациональное решение для рынка».

Ранее сообщалось, что Альянс ОПЕК+ согласовал возврат к августовским параметрам сделки с сокращением добычи нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки.