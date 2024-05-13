Уехавший из России Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей

Уехавший из России украинский композитор Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей годового дохода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Канал уточняет, что годовой доход композитора снизился с полумиллиарда рублей в 2022 году до 19 миллионов рублей в 2023 году.

После закрытия ООО «Виагра» и переезда в Европу в России Меладзе зарабатывает благодаря компании «Меладзе мьюзик». Фирма занимается звукозаписью, ей принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС» и «МБЭНД». Через эту компанию организуют концерты Альбины Джанабаевой, Веры Брежневой, младшего брата композитора Валерия Меладзе и Софии Тарасовой.

При этом лейбл «Первое музыкальное издательство», в котором сестре Константина Лиане принадлежит 12%, заработал на песнях артистов Зиверт, Евы Польны, Нюши и Шнура почти два миллиарда рублей в том же году. Женщина также владеет продюсерским центром «Вильвет-мьюзик», устраивающим концерты для Мари Краймбрери, Ёлки, Владимира Преснякова, группы «Винтаж» и других артистов.

Накануне певица Полина Гагарина призналась в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что перестала сотрудничать с продюсером и композитором Константином Меладзе из-за артистки Валерии Брежневой.

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