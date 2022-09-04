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Австрийская промышленность потребовала помощи на фоне десятикратного роста стоимости газа

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Depositphotos

Президент Федерации австрийской промышленности Industrie Vereinigung Георг Книлль заявил, что увеличение стоимости газа в 10 раз вогнало австрийские предприятия в кризис, выбраться из которого представляется возможным только при масштабной помощи от государства. Об этом он сообщил в разговоре с изданием Kronenzeitung.

«Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности», — сказал Книлль.

В материале Kronenzeitung отмечают, что австрийский кабмин ранее дал обещание увеличить поддержку производителей, однако пока это не произошло. В случае отсутствия помощи, как подчеркнул президент Industrie Vereinigung, Австрию ожидает закрытие предприятий и безработица.

4 сентября стало известно, что власти Финляндии в рамках оказания помощи подготовили программу кредитов и гарантий на сумму до €10 млрд для энергетических компаний.

До этого в тот же день сообщалось, что правительство Швеции намерено предоставить национальным энергокомпаниям 250 млрд шведских крон ($23,18 млрд) на гарантии ликвидности с целью поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой сфере.

3 сентября средняя расчетная цена газа в Европе в августе подскочила на 35%, до $2450 за тысячу кубометров, а также впервые достигла рекордных $3500 на фоне полной остановки «Северного потока».

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