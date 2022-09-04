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В Сербии в отличие от стран ЕС не будут сокращать объем поставок электроэнергии населению

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Kevin Coombs/Reuters

Министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что в республике, в отличие от Франции, Италии и Германии, не будут сокращать поставки электроэнергии гражданам. Об этом глава Минэнерго заявила в интервью телеканалу РТС .

«Ежедневно мы слышим, что многие страны в Европе — Франция, Италия, Великобритания, Германия — уже объявили о введении ограничений. Мы (правительство Сербии) сказали, что будем бороться сколько сможем, чтобы не было ограничений», — заявила Михайлович.

По ее словам, на эти цели государство выделит сотни миллионов евро. Министр горной промышленности и энергетики добавила, что правительство страны сделает все, чтобы у республики было достаточно электроэнергии и тепла для домохозяйств и экономики.

В конце августа президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика покупает газ у России «по фантастической цене», получая от России 2 млрд кубометров топлива.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство республики полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают антироссийские санкции Запада. По его словам, Белград не принимает ограничительные меры против Москвы, в том числе из-за снабжения российским газом.

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