Россиянам рассказали, что вино из Сербии может заменить продукцию из Европы

Сербские вина могут частично заменить вина из Европы на рынке в России. Об этом РИА «Новости» заявил директор Союза виноделов Португалии Валерий Ипатов.

«До февраля этого года импорт вина в Россию рос хорошими темпами. Однако затем из-за европейских санкций возникли различные сложности, как логистические, так и финансовые. В этой ситуации импортеры европейского вина начали искать альтернативы. Одной из таких альтернатив может быть сербское вино, очень хорошее по соотношению «цена — качество», — отметил Ипатов.

По его словам, вино из Сербии в России сейчас не имеет тех заслуг, по сравнению с образцами из Франции или Италии. Однако в Сербии есть очень интересные образцы, которые нисколько не уступают по качеству.

Он добавил, что для большинства потребителей из России важно, что Сербия также является дружественной страной. Поэтому популярность сербских вин постепенно растет. Кроме того, нет проблем со взаимными расчетами, так как Сербия решила не присоединяться к антироссийским санкциям. Единственной проблемой остаются перевозки, так как машины с продукцией едут через Прибалтику, а из-за монополии цены на перевозку в этом регионе выросли в два раза, что отражается на стоимости вина.

В начале июня представители винной отрасли заявили, что ассортимент импортного вина в российских ресторанах сократился из-за отказов европейских производителей работать с поставщиками из России.