Однокомнатные квартиры назвали самыми популярными для покупки в новостройках Москвы

На первичном рынке недвижимости в Москве наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры, средняя площадь которых составляет 37,5 кв.м. Об этом «Ленте.ру» рассказала гендиректор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

По ее словам, на однушки приходится доля спроса в размере 37%. Вторые по популярности на рынке новостроек — двухкомнатные квартиры с площадью 55,8 кв.м. Спрос на них — 30,9%. Третье место занимают студии со средней площадью 24,3 кв.м., на которые приходится 16,7% сделок.

Высокий спрос на однокомнатные квартиры гендиректор «НДВ Супермаркет Недвижимости» объяснила ростом цен на недвижимость, из-за которого потребители выбирают для себя наиболее бюджетные варианты.

«На рынке более высокого ценового сегмента, в бизнес-классе, наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры (средняя площадь — 59,3 кв.м.), в общем объеме спроса они занимают 30,7%», — добавила Кузнецова

На этой неделе издание РБК написало, что для покупки квартиры в Москве в ипотеку, в месяц нужно зарабатывать от 109 тыс. руб. до 159,9 тыс. руб.