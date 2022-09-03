Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Власти Новой Каховки сообщили, что в городе сработала система ПВО 22:44
МИД Греции обвинил Турцию в подрывании сплоченности НАТО 22:39
Экс-игрок «Тоттенхэма» Павлюченко назвал «Спартак» единственным... 22:38
«Динамо» оказалось сильнее «Урала» в матче РПЛ 22:26
В Черном море обнаружили «яхту-призрак» 22:24
Не менее 70 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в Праге 22:24
МАГАТЭ заявило, что Запорожская АЭС снова отключена от основной линии электропередачи 22:05
Экс-советница Рейгана Масси: ГРУ предупреждало о покушении на Горбачева... 21:59
Трансфер Захаряна из «Динамо» в «Челси» может состояться... 21:58
Елена Зеленская заявила о желании посетить Великобританию 21:51

Однокомнатные квартиры назвали самыми популярными для покупки в новостройках Москвы

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

На первичном рынке недвижимости в Москве наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры, средняя площадь которых составляет 37,5 кв.м. Об этом «Ленте.ру» рассказала гендиректор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова.

По ее словам, на однушки приходится доля спроса в размере 37%. Вторые по популярности на рынке новостроек — двухкомнатные квартиры с площадью 55,8 кв.м. Спрос на них — 30,9%. Третье место занимают студии со средней площадью 24,3 кв.м., на которые приходится 16,7% сделок.

Высокий спрос на однокомнатные квартиры гендиректор «НДВ Супермаркет Недвижимости» объяснила ростом цен на недвижимость, из-за которого потребители выбирают для себя наиболее бюджетные варианты.

«На рынке более высокого ценового сегмента, в бизнес-классе, наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры (средняя площадь — 59,3 кв.м.), в общем объеме спроса они занимают 30,7%», — добавила Кузнецова

На этой неделе издание РБК написало, что для покупки квартиры в Москве в ипотеку, в месяц нужно зарабатывать от 109 тыс. руб. до 159,9 тыс. руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть