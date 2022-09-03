Супермаркеты в Германии отказались продавать Coca-Cola из-за повышения стоимости напитка

Сеть супермаркетов Edeka в Германии отказалась продавать Coca-Cola после заявления производителя о повышении цен на этот газированный напиток с 1 сентября, написала газета Bild.

«Продукты питания не должны становиться люксовым товаром», — приводит издание слова главы Edeka Маркуса Моза.

Как отметили в Торговой ассоциации Берлина — Бранденбурга, это повышение цен со стороны производителей и поставщиков — не единичный случай. По словам представителя организации Нильса Буш-Петерсона, многие производители стали повышать закупочные цены для продовольственных магазинов под предлогом инфляции, но на самом деле они преследуют цель наживы.

В другой немецкой сети супермаркетов Rewe также заявили, что не намерены мириться с повышением цен на все продукты и готовы считаться с возможными убытками.

На этой неделе журнал Spiegel написал, что в Германии известные представители культуры и эко-активисты подписали письмо к канцлеру Олафу Шольцу, в котором попросили его сохранить дешевые билеты на общественный транспорт по €9 для борьбы с энергетическим и климатическим кризисом.