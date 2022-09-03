Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Москве началась церемония прощания с Горбачевым 10:26
Эксперт исключил повреждение реакторов Запорожской АЭС из-за их отключения от электросети 10:23
Власти Баварии опасаются нехватки газа в Германии зимой 10:22
Врач объяснила, чем опасен ароматизированный чай 10:21
СК по Удмуртии возбудил уголовное дело после нападения на отдел полиции... 10:21
Дробыш заступился за покинувших Россию артистов 10:19
Послы Швеции и Британии открыли офис по поддержке ЛГБТ в Ереване 10:19
60-летняя Алена Свиридова опубликовала фото в купальнике 10:18
Лыжница Степанова сообщила о предложении выйти замуж ради выступления... 10:15
Десятки людей пришли проститься с Горбачевым 10:12

Die Welt: премьер Саксонии Кречмер призвал к спасению экономики ФРГ при помощи газа из РФ

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Экономика Германии явно нуждается в газе из России, дефицит которого привел к скачку цен на энергоносители. Об этом Die Welt заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

«Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией», — отметил Кречмер.

По его словам, Германия страдает от роста цен на электроэнергию. Кроме того, растут цены на все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. Также закрылись многие заводы по производству азота из-за скачка цен на топливо и электричество.

Он добавил, что рыночные цены на энергобирже находятся на уровне €800 за мегаватт-час, хотя изначально все рассчитывалось под €40 за мегаватт-час. Поэтому правительство страны должно проснуться и начать действовать.

Ранее в субботу глава германского энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил, что сбор за электроэнергию с потребителей в Германии может быть увеличен. Глава Uniper также рассказал о хорошей наполненности газовых хранилищ страны, но предупредил и о «большой ценовой волне».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть