Die Welt: премьер Саксонии Кречмер призвал к спасению экономики ФРГ при помощи газа из РФ

Экономика Германии явно нуждается в газе из России, дефицит которого привел к скачку цен на энергоносители. Об этом Die Welt заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

«Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией», — отметил Кречмер.

По его словам, Германия страдает от роста цен на электроэнергию. Кроме того, растут цены на все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. Также закрылись многие заводы по производству азота из-за скачка цен на топливо и электричество.

Он добавил, что рыночные цены на энергобирже находятся на уровне €800 за мегаватт-час, хотя изначально все рассчитывалось под €40 за мегаватт-час. Поэтому правительство страны должно проснуться и начать действовать.

Ранее в субботу глава германского энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил, что сбор за электроэнергию с потребителей в Германии может быть увеличен. Глава Uniper также рассказал о хорошей наполненности газовых хранилищ страны, но предупредил и о «большой ценовой волне».