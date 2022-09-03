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Движение судов в Босфоре восстановлено после ЧП с сухогрузом

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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Движение судов в проливе Босфор восстановлено после его остановки в связи с поломкой шедшего на Украину сухогруза. Об этом сообщает ТRТ со ссылкой на управление береговой охраны.

Ранее Anadolu Agency писало, что движение судов в Босфоре приостановили. Сухогруз Briza, длиной 107 метров бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки.

1 сентября также в Босфорском проливе возле стамбульского района Бебек сел на мель сухогруз, идущий с Украины.173-метровое судно шло под флагом Либерии. Его начало неуправляемо сносить к берегу, и оно остановилось всего в нескольких десятках метров от набережной. Движение судов в проливе было приостановлено.
Затем судно сняли с мели, а движение возобновили.

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