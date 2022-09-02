Минцифры передумало выделять 7 млрд рублей на смартфоны для госорганов

Минцифры предлагает отказаться в этом году от выделения 7,1 млрд рублей, предназначенных для разработки смартфонов с отечественной оперативной системой, которыми бы пользовались в органах власти, из-за невозможности купить детали. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что для этих гаджетов в том числе планировалось создать российские приложения.

В качестве пояснения для сокращения бюджетных ассигнований в документе Минцифры говорится об «отсутствии возможности приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией».

Ранее сообщалось, что объем рынка смартфонов резко упал из-за дефицита чипов.

Также сообщалось, что в российских авторизованных сервисных центрах Apple возник дефицит деталей, необходимых для ремонта смартфонов iPhone. Теперь ремонт, который обычно проходил в день обращения, может занимать от пяти дней и более.