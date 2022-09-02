Минсельхоз: Россия не запрещала поставку из ЕС ингредиентов для кондитерских изделий

Россия не вводила запрет на импорт масложировой продукции для кондитерской промышленности из стран Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минсельхоза.

В министерстве добавили, что для обеспечения отечественных кондитерских предприятий нужными ингредиентами совместно с другими ведомствами и участниками рынка изучаются различные способы поставок как импортного сырья, так и российских аналогов.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Минсельхоз в рамках контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из Евросоюза растительных жиров, используемых в кондитерском производстве.

В июле сообщалось, что транснациональные производители сладостей, локализовавшие производства в России, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks с просьбой содействовать исключению из санкционного списка ЕС эмульгаторов и красителей