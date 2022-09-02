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Минсельхоз: Россия не запрещала поставку из ЕС ингредиентов для кондитерских изделий

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pexels.com

Россия не вводила запрет на импорт масложировой продукции для кондитерской промышленности из стран Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минсельхоза.

В министерстве добавили, что для обеспечения отечественных кондитерских предприятий нужными ингредиентами совместно с другими ведомствами и участниками рынка изучаются различные способы поставок как импортного сырья, так и российских аналогов.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Минсельхоз в рамках контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из Евросоюза растительных жиров, используемых в кондитерском производстве.

В июле сообщалось, что транснациональные производители сладостей, локализовавшие производства в России, планируют обратиться в европейскую ассоциацию Food & Drinks с просьбой содействовать исключению из санкционного списка ЕС эмульгаторов и красителей

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