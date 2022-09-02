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«Ъ»: на долю Shell претендует судоходная компания Wellnord с венгерскими корнями

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Малоизвестная судоходная компания Wellnord претендует на 50% на долю Shell в совместном предприятии Salym Petroleum Development с «Газпром нефтью», сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Собеседники газеты сообщают, что Wellnord готова выкупить долю за €150 млн. В материале сообщается, что владельцы компании не раскрываются, но, по открытым данным, услугами Wellnord пользуется крупная нефтекомпания на Черном море и на Каспии. Источники издания утверждают, что это структура с российско-венгерским участием. Salym Petroleum уже перерегистрирован в российской юрисдикции, а Shell устранилась от управления им и обнулила оценку своей доли.

Добавляется, что сделка обсуждалась с российскими властями, которые в условиях санкций заинтересованы в демонстрации интереса иностранных инвесторов к российским активам. В «Газпром нефти», Wellnord, ФАС и Shell комментариев не дали.

Ранее англо-голландская компания Shell уведомила российское правительство и партнеров по Sakhalin Energy, что не будет участвовать в новом операторе «Сахалина-2» ООО «Сахалинская энергия».

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