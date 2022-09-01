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Минпромторг предложил ограничить зарубежные закупки госкомпаний на законодательном уровне

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Приоритет российских товаров над иностранными для закупок государственных компаний должен быть закреплен на законодательном уровне. Ограничения должны быть внесены в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц», сообщает РБК со ссылкой на заявление Минпромторга.

Во второй половине июля ассоциация «Спецавтопром» предложила расширить преференции для российских поставщиков спецтехники. В Минпромторге поддержали эту инициативу. В ведомстве считают, что для изменения ситуации на рынке госзакупок в условиях экономических санкций необходимо внести изменения в федеральное законодательство. Данная мера необходима для формирования единого подхода подтверждения географии производителя продукции.

В настоящее время ограничения на закупки иностранных товаров и услуг регулируются постановлениями правительства. Эти нормы формируют так называемый национальный режим закупок. Например, если закупка госкомпании проходит в формате аукциона и побеждает зарубежный поставщик, то его продукции приобретается со скидкой 15%.

Соответствующее предложение о внесении изменений в федеральное законодательство Минпромторг уже направил в Минфин. Однако там ответили в августе, что данная инициатива ранее уже неоднократно рассматривалась и не прошла процедуру межведомственного согласования.

Неоднозначно восприняли инициативу Минпромторга и российские юристы. По словам старшего юриста корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Ольги Дученко, вносить положения об ограничении закупок иностранной продукции госкомпаниями сейчас нецелесообразно.

«Приоритет товарам российского происхождения при закупках отдельными видами юрлиц уже предоставляется», — заявила она.

Во второй половине августа аналогичную меру, но направленную уже против российских производителей, приняли на законодательном уровне в правительстве Эстонии. Местные власти предписали расторгнуть все госзакупки с участием российских фирм до 10 октября 2022 года. По словам министра государственного управления Риины Солман, будет запрещено заключать договоры о госзакупках или исполнять уже заключенные соглашения, которые были заключены с гражданами России, а также российскими предприятиями и юридическими лицами.

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