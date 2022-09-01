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Шведская Lessebo Paper приостановила производство бумаги из-за удорожания энергии

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Pixabay

Шведская компания Lessebo Paper решила временно приостановить производство бумаги из-за роста цен на электроэнергию на юге скандинавской страны. Об этом сообщается на сайте компании.

«Стоимость электроэнергии для Lessebo Paper беспрецедентно возросла с 3 миллионов евро до 19 миллионов евро в год. Резкое повышение цен на электроэнергию вынуждает нас прекратить производство с 31 августа. Отныне решение о производстве будет приниматься ежедневно в зависимости от цены на электроэнергию», — говорится в заявлении.

Цена на электроэнергию в Швеции к концу августа 2022 года составила 518,73 евро за мВт/ч. При этом ежедневная стоимость электроэнергии для Lessebo Paper оказалась выше €58 тыс.

«С осени 2021 года цена на электроэнергию постепенно росла, и мы не видим, что рост замедлился, скорее наоборот. Исторически сложилось так, что зимний период обычно влечет за собой высокие цены на электроэнергию, и тот факт, что в августе у нас уже зафиксированы рекордно высокие цены на электроэнергию, вызывает беспокойство», — заявил генеральный директор компании Йенс Олсон.

Из-за удорожания энергии компании со 110 сотрудниками вынужденно прекратила производство бумаги для письма и печати, а также для ее упаковки. Большая часть продукции шведской фирмы отправляет на экспорт в другие европейские страны. В связи с тим Ульсон уже потребовал принятия конкретных мер по борьбе с ростом цен на энергоносители.

Удорожание энергоресурсов затронуло не только отрасль производства бумаги. Крупнейшая в Швеции томатная ферма Nordic Greens, расположенная на юге страны, ранее решила остановить производство на два месяца предстоящей зимой. Под угрозой могут оказаться поставки объемом до 500 тонн помидоров.

31 августа данные Gas Infrastructure Europe (GIE) зафиксировали заполняемость европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ) на уровне 80%. В числе лидеров по уровню запасов оказались: Франция (91,54%), Швеция (90,8%) и Дания (89,12%). А в Португалии и Польше показатели приблизились к максимально возможным — 100% и 99,54% соответственно.

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