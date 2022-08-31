СМИ: в Верховной раде порекомендовали уволить главу «Оператора ГТС Украины»

Временная специальная комиссия украинской Верховной рады по предварительному рассмотрению вопросов, которые могли привести к кризисным явлениям на энергетическом рынке страны, рекомендовала кабмину уволить гендиректора компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергея Макогона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Такую рекомендацию дали, поскольку ОГТСУ находится в кризисной ситуации по части финансов. Оператор не выполнил инвестиционную программу, а также есть подозрение, что сотрудники могли манипулировать данными информационной платформы о суточной балансировке. Из-за этого компания ОГТСУ потеряла около 3 млрд гривен (более $81,3 млн или почти 4,9 млрд рублей).

Кроме того, депутаты обратились к Государственной аудиторской службе Украины с просьбой оценить платежеспособность ОГТСУ. В комиссии Верховной рады предложили проверить финансовое состояние компании, достоверность отчетности и техническое состояние газотранспортной системы страны.

В июне глава энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина ведет переговоры с США о возможности финансирования поставок Киеву природного газа для создания запасов на зиму.

На этой неделе глава украинского «Нафтогаза» предупредил, что температура предстоящей зимой в квартирах будет установлена на уровне ниже обычного и посоветовал жителям Украины запасаться теплыми вещами.