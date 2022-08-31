Цены на номера в турецких отелях в июле выросли на 35%

Стоимость проживания в номерах турецких отелей в июле 2022 года увеличилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, достигнув €158. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации отельеров Турции (TÜROB).

«В июле средние цены на номера в Турции выросли на 35% до 158 евро по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Отели, которые передали данные исследования, в основном представляли высший сегмент. Рост цен на отдых в туристических районах, таких как Анталия, Бодрум, Стамбул, также привел к увеличению среднего показателя по стране», — говорится в исследовании.

Заполняемость отелей по стране в июле 2022 года увеличилась на 7,9% к июлю 2021-го и составила 71,3%. Однако достичь докризисных показателей 2019-го турецкой туристической индустрии не удалось — тогда заполняемость отелей достигала 75,6%.

31 августа газета Financial Times сообщила, что экономика Турции во втором квартале 2022 года выросла на 7,6%, несмотря на рекордную за 23 года инфляцию в стране. С апреля по июнь объем ВВП страны увеличился на 7,6% из-за большого уровня экспорта.

Рост турецкой экономики оказался наибольшим среди всех участников «G20». Это объясняется тем, что население массово закупало товары, ожидая роста цен в ближайшее время.