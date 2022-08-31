В Европе выросла цена на газ на фоне приостановки поставок по «Северному потоку»

В Европе на фоне приостановки поставок по газопроводу «Северный поток — 1» цены на газ выросли на 5,5% и превысили $2 900 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные британской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $2 906 за 1 тыс. куб. м, или €280 за МВт·ч.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявлял, что Германия лучше подготовлена к перерыву в поставках газа по «Северному потоку» из-за ремонтных работ. По его словам, газохранилища в стране заполнены почти на 85%.

Ранее российская энергетическая компания «Газпром» объявляла о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток». Поставки газа по российскому газопроводу «Северный поток» остановлены на три дня из-за начала ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».