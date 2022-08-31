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Более половины рекламных агентств в России массово сократили штат сотрудников

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Depositphotos

В период с марта по июль 2022 года на рынке рекламы прошла волна увольнений и свыше половины (57%) агентств стали сокращать численность своего штата сотрудников. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные опроса от исследовательского центра АКАР.

В период с марта по июль 57% агентств сократили часть персонала, из них 46% — оставили только половину штата. Также 28% опрошенных сократили работников бэк-офиса (IT-отдел, бухгалтерия, отдел кадров), столько же уволили работников в области продвижения, где рекламодатели платят за выполнение KPI. Еще 27% респондентов решили уволить персонал подразделений new business (департаменты по развитию бизнеса агентств) и клиентского сервиса.

По данным опроса, 50% компаний сократили зарплату. При этом 67% из них решили опустить ее на четверть, а треть компаний произвели сокращение оплаты труда от 25 до 50%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что уход западных компаний и брендов серьезно подкосил рекламный рынок в России. Потеря выручки в этой отрасли составила от 20 до 80%, поэтому масштаб увольнений в той или иной сфере достаточно разный. При этом ситуация будет только хуже, так как возвращение зарубежных компаний и увеличение рекламного бюджета пока не ожидается. При планировании расходов на 2023 год многие рекламодатели могут занять выжидательную позицию.

26 августа CNews со ссылкой на источник на рынке дистрибуции сообщили, что американская компания по производству компьютеров Dell окончательно покидает Россию и сокращает всех российских сотрудников.

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