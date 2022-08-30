ЦБ: объем выданных ипотечных кредитов вырос в июле на 35%

Объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года резко вырос в сравнении с показателями июня, достигнув отметки 341 млрд рублей. Рост составил 35%, свидетельствуют статистические данные Центробанка России.

За прошедший месяц банки одобрили около 91,6 тыс. ипотек — на 40% больше, чем месяцем ранее. Москва стала лидером по объему предоставленных кредитов — размер ипотечных займов в столице составил 54,9 млрд рублей. Следом расположились Московская (29,9 млрд рублей) и Воронежская (3,8 млрд рублей) области.

Средний срок по выданным за месяц ипотечным кредитам приблизился к 23 годам. По состоянию на 1 августа 2022, общий объем ипотечного портфеля в России достиг почти 12,7 трлн рублей.

26 августа Forbes сообщил, что спрос на новостройки в Москве вырос после весеннего спада. Число сделок по купле-продаже недвижимости выросло на 30,9% по сравнению с июнем. За месяц было зарегистрировано 8218 договоров долевого участия (ДДУ) на жилую недвижимость, что на 22,3% больше в сравнении с июльскими показателями прошлого года.