АТОР: стоимость путевок за границу из-за «авиационной блокады» выросла на 50-70%

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА «Новости» рассказал, что цены на путевки за границу из-за «авиационной блокады» выросли на 50-70%.

По его словам, перелет на некоторых направлениях подорожал в два раза. Мурадян отметил, что главной проблемой является то, что авиакомпании, работающие с туроператорами, лишились 40% флота, а те лайнеры, которые остались, эксплуатируются с осторожностью и в основном на территории России.

«Это для внутреннего туризма сыграло на руку, но на международном рынке ситуация выглядит гораздо хуже. Сегодня авиакомпании AZUR Air, Nordwind, iFly используют всего по паре-тройке самолетов на международных направлениях», — сказал он.

Мурадян считает, что это привело к переформатированию бизнес-модели туроператоров, то есть к взаимодействию с регулярными авиакомпаниями. По его словам, во много из-за этого стоимость перелета выросла в среднем на 60-100%.

«Туры подорожали на 50-70 процентов», — подытожил он.

Ранее туроператоры объяснили подорожание путевок в Турцию. Отмечается, что цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. рублей.