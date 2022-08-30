В ФРГ решили использовать для газоснабжения трубы «Северного потока»

Немецкий газовый оператор Gascade хочет задействовать трубы «Северного потока» и «Северного потока — 2» для транспортировки сжиженного природного газа из немецких гидротехнических сооружений (ГТС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

«До конца этого года оператор ГТС планирует построить трубопровод в несколько сотен метров, который соединит первую плавучую установку для хранения и регазификации СПГ (FSRU) с сушей в рамках СПГ-проекта Deutsche Ostsee», — сказали в компании.

В компании пояснили, что для дальнейшей транспортировки газа будут использоваться трубопроводы, которые принимают топливо из «Северного потока».

Ранее сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы упали до минимума с предыдущей остановки трубопровода «Северный поток» на ремонт в июле.

Сейчас в хранилищах находится около 84,3 млрд куб. м газа. Однако темпы заполнения значительно снизились в последние дни, а 24 августа достигли минимума с 21 июля, когда был последний день ремонта газопровода.

Отмечается, что такая динамика может быть связана с резким ростом стоимости газа в Европе. Накануне спотовая цена поднялась выше $3,3 тыс. за 1 тыс. куб м.