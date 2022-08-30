PULS 24: большинство пекарен в Австрии могут закрыться из-за роста цен на энергоресурсы

Большое количество пекарен в Австрии уже находятся на грани закрытия из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Об этом заявил глава федеральной ассоциации пекарей Палаты экономики страны Йозеф Шротт, передает PULS 24.

«Энергозатраты выросли почти в десять раз по сравнению с прошлым годом. Многие пекарни рассматривают возможность закрытия», — отметил Шротт.

По данным PULS 24, хлебопекам необходимо много энергии для того, чтобы печи на производстве работали, а также для охладителей теста.

В ассоциации пекарей указали, что для среднестатистической региональной пекарни, у которой есть выгодные контракты на энергию, расходы выросли с €17,6 тыс. до €54 тыс. в год.

18 июля газета The South China Morning Post писала, что более 1200 пекарен по всей Южной Корее закрылись в первой половине 2022 года, поскольку боевые действия на территории Украины вызвали всплеск цен на основные ингредиенты, включая пшеницу, муку и растительное масло.