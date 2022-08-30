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Завод финской компании Nokian Tyres во Всеволожске может простаивать из-за нехватки сырья

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Завод финской компании, которая занимается производством шин Nokian Tyres может столкнуться с вынужденными простоями из-за нехватка сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В настоящее время завод Nokian Tyres во Всеволожске работает и будет продолжать работать. Но в связи с нехваткой сырья возможны вынужденные простои предприятия», — отметили в пресс-службе компании.

Накануне «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что финский производитель шин Nokian Tyres начал поиск покупателей на свой завод во Всеволожске Ленинградской области, который является основным активом компании, выпускающим свыше 16 млн шин в год. При этом на завод уже есть несколько потенциальных покупателей, включая нефтяные компании и профильных участников рынка, отметили собеседники издания.

28 июня компания Nokian Tyres сообщила, что приняла решение об уходе с российского рынка. Уход из России станет «контролируемым», в ходе него производитель будет наращивать мощности своих заводов в США и Финляндии.

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