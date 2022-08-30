Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Эмма Уотсон в атласном топе и без макияжа снялась для обложки Wonderland 14:32
Путин попросил Золотова доложить о работе Росгвардии в ходе спецоперации... 14:31
Завод финской компании Nokian Tyres во Всеволожске может простаивать из-за нехватки сырья 14:27
Экс-игрок «Динамо» Добровольский: российских футболистов портят деньги 14:26
Четверо грабителей украли около 500 гаджетов Apple из фирменного магазина... 14:25
КТК решил не оспаривать штраф на ₽5,3 млрд по разливу нефти в Черном... 14:23
Астрофизики разгадали природу Х-образных радиогалактик 14:23
В сети появились фотографии портативной консоли от сбежавшей из России Logitech 14:22
В МИД РФ считают, что Запад рукотворно создал кризис вокруг Украины 14:21
Кушанашвили раскрыл доходы Кудрявцевой за один съемочный день 14:21

В Польше заявили, что страна чувствует самые худшие последствия от санкций против РФ

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша ощущает на себе все отрицательные последствия наложенных на Россию санкций. Об этом Rzeczpospolita заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Мы чувствуем последствия санкций — потому что санкции, тоже нужно четко об этом говорить, наносят удар по России», — отметил Дворчик.

По его словам, с другой стороны антироссийские санкции влияют на все остальные страны, в том числе и Польшу.

Он добавил, что санкции также ударят и по польскому бюджету. Поэтому законопроект по нему будет основной темой на заседании 30 августа.

23 августа издание Foreign Policy сообщило, что премьер-министры Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на территории Украины. Также в статье отмечается, что ухудшение отношений между Польшей и Венгрией может навредить странам, которые не воспринимают всерьез правила Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть