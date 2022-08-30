В Польше заявили, что страна чувствует самые худшие последствия от санкций против РФ

Польша ощущает на себе все отрицательные последствия наложенных на Россию санкций. Об этом Rzeczpospolita заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Мы чувствуем последствия санкций — потому что санкции, тоже нужно четко об этом говорить, наносят удар по России», — отметил Дворчик.

По его словам, с другой стороны антироссийские санкции влияют на все остальные страны, в том числе и Польшу.

Он добавил, что санкции также ударят и по польскому бюджету. Поэтому законопроект по нему будет основной темой на заседании 30 августа.

23 августа издание Foreign Policy сообщило, что премьер-министры Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на территории Украины. Также в статье отмечается, что ухудшение отношений между Польшей и Венгрией может навредить странам, которые не воспринимают всерьез правила Евросоюза.