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Goldman Sachs спрогнозировал нефть по $130 за баррель к концу года

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Global Look Press

Стоимость нефти марки Brent вырастет к концу 2022 года до $130 за баррель. Потенциал для столь резкого роста сохраняется из-за глобального дефицита других энергоносителей, в том числе и природного газа, приводит прогноз аналитиков американского банка Goldman Sachs телеканал CNBC.

Возможное возвращение Ирана на мировой рынок нефти после потенциальной отмены санкций США не окажет давления на рынок — Вашингтону и Тегерану будет крайне сложно прийти к конкретному компромиссу по ядерной сделке раньше 2023 года. По этой причине, даже если рост спроса на нефть замедлится, он все равно будет оставаться выше предложения, тем самым поддерживая относительно высокие биржевые цены на сырье, полагают в Goldman Sachs.

«На этом фоне сырьевые товары являются лучшим активом для поздней стадии цикла роста глобальной экономики», — говорится в материале.

29 августа цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $104 за баррель впервые с начала месяца. В ходе торгов сырьевые котировки выросли на 3,3%. Пиковые значения котировок пришлись на дневное время — тогда сырьевые показатели подскочили до отметки $104,25. Однако ближе к вечеру тенденция ослабла, цена барреля Brent снизилась до $103,66.

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