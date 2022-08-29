BFMTV: Макрон созывает заседание совета обороны из-за ситуации в энергетике

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 2 сентября провести заседание совета обороны и безопасности страны из-за ситуации в сфере энергетики, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

Собеседники издания отмечают, что на возглавляемом Макроном заседании совета будут обсуждаться ситуации с поставками газа и повышением цен на электроэнергию перед зимой. В нем примут участие премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр и министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.

Ранее премьер Франции заявила, что ближайшие месяцы будут трудными для Франции на фоне угрозы дефицита газа и электричества. Она отметила, что французам придется приложить усилия, чтобы избежать «жестких отключений».

До этого она признала невозможность заменить российский газ до зимы.