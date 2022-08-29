Авиакомпания «Победа» должна выплатить Внуково ₽2 млрд из-за перевода рейсов в Шереметьево

Авиакомпания «Победа» должна заплатить Внуково около 2 млрд рублей из-за решения о переводе основной части рейсов в Шереметьево. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом Внуково и хэндлинговой компанией UTG при переводе рейсов в Шереметьево привел к тому, что «Победа» должна выплатить около 2 млрд рублей в качестве неустойки. При этом контракты с Внуково заключались до декабря 2023 года, в которые входили скидки на наземное и техническое обслуживание, которые теперь предстоит вернуть, отметили источники.

Другие же собеседники издания указали, что 2 млрд рублей — это не конечная сумма, а сами стороны ищут компромиссное решение. При этом обсуждение о переводе рейсов «Победы» в Шереметьево началось летом, когда стало ясно, насколько сильно Внуково терял пассажиропоток в доле международных перевозок, которая приносила основной доход.

По словам источников газеты, помимо выплат Внуково, «Победа» может еще потерять свыше 1 млрд рублей в год. Речь идет о том, что вылет самолетов из Шереметьево обойдется дороже, чем во Внуково. Поэтому в 2022 году можно ожидать снижение дохода у «Победы», в частности, из-за конкуренции с «Аэрофлотом» в общем аэропорту.

В конце июня Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпаний РФ Nordwind Airlines, «Победа» и S7. Американская сторона обосновала свое решение нарушением компаниями экспортных ограничений, введенных в отношении России. Меры введены на шесть месяцев и могут быть продлены.