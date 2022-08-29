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«Известия»: АКИТ предлагает продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что организация планирует предложить Министерству промышленности и торговли Российской Федерации продлить действие параллельного импорта в стране на 2023 год. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам Соколова, в случае если подобная инициатива не будет продлена, то розничная торговля может столкнуться с нехваткой продукции в ряде категорий, а также исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции. Так потребители скорее получат контрафакт по высокой цене, добавил он.

Президент АКИТ утверждает, что, заглянув на любой сайт интернет-магазина или онлайн площадки можно убедиться, что параллельный импорт работает, он важен и нужен. Соколов подчеркнул, что данный механизм дает возможность сохранять и расширять ассортимент товаров, а потребители могут получить любую продукцию, несмотря на санкции.

В Минпромторге рассказали, что планируют рассмотреть предложение ассоциации, когда оно поступит в их распоряжение.

Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что объем ввоза товаров в России по параллельному импорту достиг $6,5 млрд с начала запуска в начале мая.

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