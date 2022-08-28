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Der Spiegel: Германия опережает план по заполнению хранилищ топлива в стране

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Gustau Nacarino/Reuters

Германия заполняет газовые хранилища страны опережающими темпами, написало издание Der Spiegel.

Как отметил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, газохранилища заполняются быстрее, чем было предписано правительством. Ранее бундестаг обязал всех операторов Германии постепенно заполнять подземные хранилища. К 1 октября резервуар должны быть заполнены до 85%, к 1 ноября — до 95%.

Отмечается, что заявленную на октябрь цель в 85% в стране достигнут к началу сентября.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича написало, что Россия может остановить экспорт газа в страны Евросоюза (ЕС), по крайней мере, на один год без негативных последствий для своей экономики.

В августе цена газа в Европе превысила $3 500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта. Стоимость топлива растет на фоне увеличения цены азиатских фьючерсов на поставку газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа.

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