Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
NI: разведка США раздувала угрозу, так как не знала о планах России на Украине 07:30
«Ничего не гарантирую»: тренер «Спортинга» оценил вероятность... 07:27
Врач объяснил, какая подушка может разрушить здоровье 07:24
Der Spiegel: цена на газ в европейских странах подскочила до рекордного... 07:23
В Москве в воскресенье ожидается до +33°С 07:19
Аналитик Прохорова: углеводороды будут основой мировой энергетики в ближайшие... 07:18
Власти Запорожской области проработали план эвакуации при ЧС на Запорожской АЭС 07:04
В ДНР сообщили об ударах ВСУ по Донецку и Макеевке 06:56
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил возможный переход Захаряна... 06:56
Угрожавшему ножом соседям и полиции жителю Урала прострелили обе ноги при задержании 06:56

Эксперт рассказал, как обезопасить себя от покупки подделки в интернете

Экономист Егармин призвал смотреть на стиль сайта магазина при опасении купить подделку

close
100%
Depositphotos

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в интервью радио Sputnik предупредил, что в интернет-магазине можно с высокой долей вероятности приобрести подделку, и рассказал, как обезопасить себя от покупки такого товара.

По словам эксперта, продавцы фальшивого товара охотно пользуются онлайн-площадками, так как по фотографии сложно проверить качество товара.

«Сфотографировать можно хорошо, можно даже подставить фотографию настоящего изделия, а продать товар, который вообще не соответствует изображению», — сказал Егармин.

Он посоветовал покупателям обращать внимание на сроки создания интернет-магазина и на оформление сайта.

«Подделки продают, как правило, магазины-однодневки: какое-то количество людей обманули, домен закрывают. Поэтому магазины, которые торгуют подделками, обычно похожи друг на друга, так как используют стандартные шаблоны сайтов», — пояснил эксперт.

Еще одним признаком подделки является слишком привлекательная стоимость товара в сравнении со стоимостью аналогичных изделий. Также следует включать бдительность, когда продавец предлагает оплатить товар наложенным платежом.

«Это такой распространенный способ обмана, когда вы покупаете товар, а в посылку кладут в лучшем случае подделку, а в худшем случае могут отправить и кирпич, такое тоже бывает», — предупредил Егармин.

Ранее сообщалось, что товаровед московского склада Hermes в течение восьми лет меняла оригинальные сумки Birkin и Kelly на подделки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть