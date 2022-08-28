Эксперт рассказал, как обезопасить себя от покупки подделки в интернете

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в интервью радио Sputnik предупредил, что в интернет-магазине можно с высокой долей вероятности приобрести подделку, и рассказал, как обезопасить себя от покупки такого товара.

По словам эксперта, продавцы фальшивого товара охотно пользуются онлайн-площадками, так как по фотографии сложно проверить качество товара.

«Сфотографировать можно хорошо, можно даже подставить фотографию настоящего изделия, а продать товар, который вообще не соответствует изображению», — сказал Егармин.

Он посоветовал покупателям обращать внимание на сроки создания интернет-магазина и на оформление сайта.

«Подделки продают, как правило, магазины-однодневки: какое-то количество людей обманули, домен закрывают. Поэтому магазины, которые торгуют подделками, обычно похожи друг на друга, так как используют стандартные шаблоны сайтов», — пояснил эксперт.

Еще одним признаком подделки является слишком привлекательная стоимость товара в сравнении со стоимостью аналогичных изделий. Также следует включать бдительность, когда продавец предлагает оплатить товар наложенным платежом.

«Это такой распространенный способ обмана, когда вы покупаете товар, а в посылку кладут в лучшем случае подделку, а в худшем случае могут отправить и кирпич, такое тоже бывает», — предупредил Егармин.

Ранее сообщалось, что товаровед московского склада Hermes в течение восьми лет меняла оригинальные сумки Birkin и Kelly на подделки.